Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 359 24 lutego 2022 roku rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. Wicepremier Ukrainy apeluje, by wszyscy cywile, którzy przebywają jeszcze w Bachmucie, jak najszybciej opuścili miasto.

- Nie możemy mówić: Ukraina nie może przegrać, a Rosja nie może wygrać. To błąd. Musimy powiedzieć, że Rosja musi przegrać tę wojnę, a Ukraina musi ją wygrać - mówił szef rządu, który w piątkowy wieczór wziął udział w Monachium w dyskusji panelowej, razem z m. in. szefową MSZ Francji Catherine Colonną i amerykańskim senatorem Mitchem McConnellem.



Mateusz Morawiecki zauważył, że jeżeli Stany Zjednoczone chcą pozostać supermocarstwem, to nie mogą sobie pozwolić na Ukrainie na taką „pewną porażkę”, jak w Afganistanie. - Ukraińcy, ukraińscy żołnierze, prezydent Wołodymyr Zełenski, robią wszystko, aby wygrać tę wojnę, a my z naszej strony musimy zrobić wszystko, by wesprzeć Ukrainę, by wygrała - tłumaczył.

W czasie panelu premier został zapytany, czy Polska dostarczy Ukrainie myśliwce F-16. W odpowiedzi Morawiecki odparł, że Polska posiada tych maszyn „dość mało”, ale zadeklarował „przekazanie innych typów myśliwców, które posiadamy, razem z innymi, w ramach decyzji NATO”. Polskie Siły Powietrzne mają na stanie trzy rodzaje myśliwców - oprócz F-16 także posowieckie MiG-i-29 oraz kilkanaście Su-22.

Wcześniej pojawiły się doniesienia, że w ramach pomocy wojskowej Polska przekazała Ukrainie części zamienne do MiG-ów-29.

W Monachium Morawiecki przekonywał także, że Ukrainie powinny zostać zaproponowane specjalne warunki przystąpienia do UE. - Nie możemy pozwolić temu krajowi (Ukrainie - red.) negocjować jako zwykły kandydat do UE - ocenił. Dodał też, że jest za przyspieszonym wejściem Ukrainy do Wspólnoty. - Wszystko jest możliwe i nawet mogę sobie wyobrazić przyspieszoną drogę Ukrainy do UE (...) Potrzebujemy Ukrainy, aby była częścią UE i NATO. Z mojego punktu widzenia im szybciej, tym lepiej - zadeklarował.