Generał Hodges: Ukraina mogłaby wygrać wojnę w ciągu roku

Samoloty mogłyby doprowadzić do ostatecznego triumfu Kijowa w ciągu roku – ale w oparciu o istniejący poziom wsparcia wojskowego zajmie to do pięciu lat - ocenił emerytowany generał broni Ben Hodges, były dowódca US Army w Europie.