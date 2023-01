Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 341 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski podkreśla, że ukraińska armia, broniąc się w obwodzie donieckim, broni całej Ukrainy.

Kirby powiedział podczas briefingu, że wierzy, iż ogłoszona w zeszłym tygodniu decyzja o wysłaniu czołgów Abrams do Ukrainy nie została podjęta zbyt późno, nawet w obliczu doniesień o zdobyciu przez Rosję terytorium we wschodniej Ukrainie.

Reklama

- Decyzja w sprawie czołgów – i to nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale także Niemców, a wcześniej Brytyjczyków – miała naprawdę pomóc Ukrainie wyprzedzić walki, które naszym zdaniem nastąpią wiosną – powiedział. - To był właściwie jeden z tych przypadków, w których próbujemy przewidzieć, jakie Ukraina będzie miała potrzeby gdy pogoda się poprawi i kiedy - jak możemy się spodziewać - Rosjanie spróbują przejść do ofensywy.

W poniedziałek prezydent Joe Biden, zapytany przez dziennikarzy, czy USA wyślą Ukrainie F-16, odpowiedział jednym słowem: - Nie.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stara się o myśliwce, aby wesprzeć działania wojenne przeciwko Rosji. Biden konsekwentnie powtarzał, że samolotów nie ma "na stole", ale Stany Zjednoczone udzielają Ukrainie znaczącej pomocy w innych obszarach.