- Ukraiński rząd wie, że nie może zadowolić się utrzymaniem przez Rosję kontroli nad Krymem – powiedział Hodges.

Reklama

Według generała w ciągu najbliższych kilku miesięcy Ukraina ustali warunki ostatecznego wyzwolenia Krymu.

Hodges podkreślił, że aby skutecznie wyrzucić Rosję z Krymu, Ukraina będzie potrzebowała precyzyjnej broni uderzeniowej dalekiego zasięgu, takiej jak pociski ATACMS o większym zasięgu, które można wystrzelić z zamontowanej na ciężarówce wyrzutni HIMARS.

Generał zauważył, że wyzwolenie Krymu można osiągnąć poprzez odizolowanie półwyspu za pomocą ataków powietrznych i lądowych w celu zerwania i zakłócenia głównych połączeń Rosji z Krymem, w tym mostu Kerczeńskiego, wciąż pozostającego w remoncie po udanym ukraińskim ataku w październiku 2022.

Reklama

Według emerytowanego wojskowego, kiedy Krym zostanie odizolowany, Ukraina będzie musiała zastosować „szeroki wachlarz systemów dalekiego zasięgu przeciwko odsłoniętym rosyjskim obiektom i ugrupowaniom na Krymie, co sprawi, że nie będą stanie utrzymać swoich pozycji i zostaną zmuszone do opuszczenia półwyspu i zmusi ich do opuszczenia”.

W związku z tym Hodges skrytykował administrację Bidena za niechęć do dostarczania broni dalekiego zasięgu, zauważając, że rosyjskie systemy na Krymie i w innych miejscach „zabijają niewinnych Ukraińców”.