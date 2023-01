Agencja zacytowała dyrektora generalnego firmy Armina Pappergera, który powiedział, że Rheinmetall może także rozpocząć produkcję pocisków do wyrzutni rakiet HIMARS w Niemczech.

Papperger wypowiedział się na kilka dni przed pierwszym spotkaniem szefów niemieckiego przemysłu obronnego z nowym ministrem obrony Borisem Pistoriusem, którego dokładna data nie została jeszcze ogłoszona. Spotkaniem tym Pistorius zamierza rozpocząć rozmowy o tym, jak przyspieszyć zakup broni i zwiększyć dostawy amunicji w dłuższej perspektywie po tym, jak prawie rok darowizn broni dla Ukrainy wyczerpał zapasy niemieckiej armii.

Rheinmetall produkuje szereg produktów obronnych, ale jest prawdopodobnie najbardziej znany z produkcji armaty 120 mm do czołgu Leopard 2.

- Jesteśmy w stanie wyprodukować 240 000 sztuk amunicji czołgowej (120 mm) rocznie, czyli więcej niż potrzebuje cały świat - powiedział Papperger. Dodał, że zdolności produkcyjne pocisków artyleryjskich kalibru 155 mm mogą wzrosnąć do 450 000 do 500 000 rocznie, co uczyni Rheinmetall największym producentem obu rodzajów amunicji.