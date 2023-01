Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 338 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski podkreśla, że atak rakietowy, jakiego doświadczyła Ukraina 26 stycznia, jest argumentem za dostarczeniem jej większych ilości broni.

PT-91 Twardy to polski czołg podstawowy, opracowany w latach 90-tych XX wieku. Czołg ten jest zmodyfikowaną wersją produkowanego na licencji czołgu T-72M1.

- Staramy się być przykładem (dla innych). Polska wysłała 250 czołgów (na Ukrainę) jako pierwszy kraj pół roku temu, i nawet więcej niż to. Obecnie jesteśmy gotowi wysłać 60 naszych zmodernizowanych czołgów, 30 z nich to PT-91. A oprócz tych czołgów 14 czołgów Leopard 2, posiadanych przez nas. I powiedzieliśmy naszym partnerom w Europie Zachodniej jak wiele czołgów dostarczyliśmy i cytowałem prezydenta (Wołodymyra) Zełenskiego (wyjaśniającego) jak ważne są na takiej wojnie nowoczesne czołgi. Rosjanie mają kilka tysięcy lub, jak niektórzy twierdzą, ponad 15 tys. czołgów w magazynach - mówił Morawiecki.

Szef polskiego rządu wyraził zadowolenie, że Polska "zdołała przekonać sojuszników i partnerów z Europy Zachodniej, że powinni bardziej aktywnie wspierać Ukrainę", komentując w ten sposób zgodę Niemiec na przekazanie Ukrainie 14 czołgów Leopard 2 oraz zgodę na reeksport leopardów na Ukrainę przez inne kraje.

- Polska i Kanada są (w tym) aktywne od pierwszego dnia, gdy zaczęła się wojna, ale ważniejszy jest skoordynowany wysiłek nas wszystkich - dodał.



W czwartek Kanada poinformowała, że przekaże Ukrainie cztery swoje czołgi Leopard 2 (chodzi o czołgi w wersji 2A4).

Sądzę, że jeśli tym, czego Europa chce, jest stabilny, długoterminowy wzrost, stabilność i pokojowy rozwój, musimy odeprzeć te barbarzyńskie ataki Rosjan Mateusz Morawiecki, premier

- Jeśli nie chcemy, aby Ukraina została pokonana, musimy być otwarci i odważni we wspieraniu Ukrainy. Jeśli Ukraina, Boże uchowaj, nie zdoła obronić swojej suwerenności i wolności, będzie to pierwszy krok w szalonej strategii Kremla zmierzającej do odbudowy rosyjskiego imperium z przeszłości. Sądzę, że jeśli tym, czego Europa chce, jest stabilny, długoterminowy wzrost, stabilność i pokojowy rozwój, musimy odeprzeć te barbarzyńskie ataki Rosjan - podkreślił Morawiecki.



Morawiecki porównał też Putina do "Nerona gotowego podpalić Rzym, by osiągnąć swoje cele". - Strach jest rosyjską bronią. Naszą bronią powinna być solidarność. Putin zachowuje się jak aktor ze starego, geopolitycznego teatru. Jego głównym celem jest odbudowa rosyjskiego imperium - mówił polski premier.