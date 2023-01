Zełenski podziękował sekretarzowi generalnemu ONZ António Guterresowi i prezydentowi Turcji Recepowi Tayyipowi Erdoğanowi za starania, które zaowocowały Inicjatywą Zbożową Morza Czarnego. Zauważył, że dzięki temu na rynek światowy wróciły miliony ton ukraińskich produktów.

Reklama

Prezydent podkreślił, że ukraińscy rolnicy nadal uprawiają pola w obliczu trwających ataków rakietowych Rosji na ukraińską infrastrukturę, w tym porty i transport oraz brutalnych walk w regionach niezwykle ważnych dla produkcji rolnej. - To jest nasza stała moralna – musi być pszenica na żyznej glebie, a nie kratery po wybuchach – powiedział Zełenski.

- Głód musi na zawsze pozostać w przeszłości i nie może wrócić. To musi być cel globalny! Prawo do żywności – podobnie jak prawo do czystej wody – powinno być podstawowym prawem każdego człowieka. Na każdym kontynencie – dodał prezydent Ukrainy.

Według niego każdy, kto próbuje pozbawić ludzi jedzenia lub wody, jest wrogiem nie tylko tych, którzy są skazani na śmierć głodową lub pragnienie, ale jest także wrogiem ludzkości i takich wrogów trzeba wspólnie pokonać. - Dołącz do naszej inicjatywy tworzenia centrów żywnościowych w Afryce – w regionach, które są w dużym stopniu uzależnione od importu żywności. Zaangażuj się w realizację Ukraińskiej Formuły Pokoju, która powstrzyma rosyjską agresję i przywróci międzynarodowe prawo i porządek w Europie - zaapelował prezydent Ukrainy.