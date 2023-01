Rosyjskie niezależne media twierdzą, że kobiecie powiedziano, że jej mąż zginął walcząc w siłach Wagnera w Ukrainie. Według telewizji Dożd kobieta otrzymała zapieczętowaną trumnę męża, akt zgonu i medal za odwagę. Następnie pochowała to, co uważała za trumnę swojego męża – zanim dowiedziała się, że ten faktycznie żyje i jest w ukraińskiej niewoli.

TV Dożd twierdzi, że słyszała wiele podobnych historii, a przedstawiciele Wagnera zastraszali członków rodziny, aby ci nie sprawdzali trumien.

Tymczasem poseł do Dumy Jewgienij Stupin powiedział, że słyszał od wyborców, że kiedy ich krewni podpisali kontrakty z Wagnerem i pojechali walczyć na Ukrainie, wszelki słuch o nich zaginął.

Think tank Institute for the Study of War ocenił, że jest to dowód na to, że Wagnerowi „brakuje podstawowych organów administracyjnych do prowadzenia ewidencji poszczególnych żołnierzy i właściwej komunikacji z władzami”.