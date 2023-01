Łączna liczba samochodów hybrydowych Toyoty sprzedanych w Polsce przekroczyła 200 tys. aut. Corolla jest wśród nich zdecydowaniem najpopularniejszym modelem. Co czwarta hybryda Toyoty w Polsce to właśnie ten model. Sprzedaż hybrydowych Toyot w 2022 roku wyniosła 48 682 sztuki to wzrost rok do roku o +4 proc.