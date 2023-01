Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 330 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski mówi, że liczba ostrzałów i ataków Rosjan w Donbasie rośnie.

ISW cytuje Ławrowa, który w środę oskarżył Zachód o stworzenie koalicji państw europejskich wykorzystujących Ukrainę w wojnie zastępczej, której celem jest "rozwiązanie kwestii rosyjskiej" w ten sam sposób, w który Adolf Hitler chciał "rozwiązać kwestię żydowską" - czyli w drodze ludobójstwa.

"Ławrow przekonuje, że chęć zachodnich polityków, by doprowadzić do strategicznej porażki Rosji, jest równoznaczna z ludobójstwem Rosjan" - pisze ISW.

"Ławrow formułuje takie komentarze, by stworzyć (...) warunki informacyjne dla przedłużającej się wojny, przez określenie wojny na Ukrainie jako konfliktu tak egzystencjalnego dla Rosji, jak inwazja nazistowskich Niemiec na ZSRR w czasie II wojny światowej" - czytamy w analizie.

Zdaniem ISW słowa Ławrowa są ważniejsze niż wystąpienie Władimira Putina w Petersburgu, ponieważ mogą być sygnałem, iż Kreml polecił przedstawicielom władzy, by próbowali kształtować rosyjską przestrzeń informacyjną na potrzeby długiej wojny i przez to kierowali ewentualną krytykę na siebie, zamiast na Putina.



Think tank ocenia, że słowa Ławrowa porównującego Zachód do nazistowskich Niemiec i przedstawiającego wsparcie dla Ukrainy jako działania na rzecz eksterminacji Rosjan są "niemal na pewno skierowane do rosyjskich odbiorców".

Ani NATO jako Sojusz, ani żaden z jego członków nie groził inwazją na Rosję, ani dążeniem do eksterminacji Rosjan Fragment analizy ISW

ISW podkreśla, że Ukraina "nigdy nie groziła najechaniem lub zajęciem terytorium poza swoimi administracyjnymi granicami z 1991 roku.



"Ani NATO jako Sojusz, ani żaden z jego członków nie groził inwazją na Rosję, ani dążeniem do eksterminacji Rosjan" - czytamy też w analizie.

"Celem oburzających i absurdalnych porównań Ławrowa było prawdopodobnie uzupełnienie retoryki Putina i innych rosyjskich działań, które mają przekonać Rosjan, że Ukraina i jej zachodni sojusznicy stwarzają realne i rychłe zagrożenie dla terytorium Rosji i Rosjan (...)" - pisze ISW.