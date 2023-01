Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 318 24 lutego 2022 r. Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Na 6 i 7 grudnia najeźdźcy zadeklarowali wstrzymanie ognia, w związku z prawosławnymi świętami Bożego Narodzenia. Z kolei Biały Dom ogłosił w piątek pakiet wsparcia wojskowego dla Ukrainy o wartości 3 mld dol.

Uderzenie było zaskakujące i na tyle mocne, że część ukraińskich oddziałów w pośpiechu wycofała się ze swoich pozycji w centrum górniczego miasteczka, które przed wojną liczyło niewiele ponad 10 tysięcy mieszkańców.

Walki o Soledar trwają prawie tak długo, jak o odległy o 10 kilometrów na południe Bachmut. Do tej pory front od miesięcy przebiegał mniej więcej w tym samym miejscu, stąd zaskoczenie rosyjskim atakiem.

Ukraińskie oddziały wycofywały się tak szybko, że do niektórych nie dotarła informacja o odwrocie. Jeden z plutonów został osaczony na drugim piętrze dwupiętrowego bloku mieszkalnego. Żołnierze słyszeli jak Rosjanie – którzy wdarli się na parter – dyskutują o podpaleniu klatki schodowej, by ich zmusić do kapitulacji.

Nie zdążyli, do kontrataku ruszyła ukraińska 46 brygada szturmowo-desantowa zmuszając najemników do ucieczki z północno zachodniej i północnej części Soledaru. Odcięty pluton został uratowany. Ukraińscy dowódcy z dumą podkreślają, że brygada została sformowana dopiero po wybuchu wojny, a "walczy jak stare wojsko".

Ale Rosjanie utrzymali południową część miejscowości wraz z mostem nad rzeczką Mokra Płotwa. Prowadzi po nim droga na południowy zachód, do pobliskiego Bachmutu. Nie do końca jest obecnie jasne, kto panuje nad niewielką miejscowością Bachmutskoje pod drugiej stronie rzeczki.

Ukraiński deputowany z komisji ds. sił zbrojnych Juryj Misiagin twierdzi, że Soledar jest już „pod kontrolą sił ukraińskich”. Ale zachodni analitycy na podstawie dostępnych zdjęć satelitarnych i nagrań wideo z samej miejscowości doszli do wniosku, że mniej więcej 2/3 odbili Ukraińcy, a nad 1/3 nadal panują najemnicy „Wagnera” (Ukraińcy mają zajmować ok. 11,6 km kw. miasteczka, a Rosjanie – ok. 5 km kw. jego południowo wschodniej części).

Na pewno ukraińskie oddziały odbiły jedną z kopalń soli w Soledarze, znajdującą się w jego północno zachodniej części („Artemsol”). Druga jest nadal w rękach Rosjan. Amerykanie w piątek sugerowali, że właściciel „Wagnera” multimiliarder Jewgienij Prigożin próbuje zdobyć miejscowość właśnie po to, by zapanować nad tamtejszymi kopalniami soli, przejąć je i czerpać zyski. Podobnie postępował w Syrii, gdzie jego najemnicy zdobywali naftowe szyby wiertnicze oraz w Republice Środkowoafrykańskiej (tam podbijali rejony rozmieszczenia wydobycia złota).

„Walki w Soledarze są wyjątkowo trudne i sytuacja zmienia się z godziny na godzinę. Prawdopodobnie dopiero za kilka dni będzie można z większą pewnością powiedzieć, gdzie znajduje się nowa linia frontu” – stwierdził jeden z ukraińskich analityków.