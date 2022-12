Brytyjczycy przypominają, że 29 grudnia rosyjskie wojska przeprowadziły kolejną falę uderzeń dalekiego zasięgu na terytorium Ukrainy, głównie na obiekty energetyczne.

"Od października Rosja podąża za kierunkiem przeprowadzania intensywnej fali uderzeń co siedem do dziesięciu dni. Rosja niemal na pewno stosuje to podejście, próbując obezwładnić obronę przeciwlotniczą Ukrainy" - napisano w sobotnim raporcie.

Jednocześnie brytyjskie służby wywiadowcze uważają, że istnieje realna możliwość, że Federacja Rosyjska "złamie ten schemat" i w najbliższych dniach uderzy ponownie, "próbując podważyć morale ludności ukraińskiej w czasie świąt noworocznych".

Na początku grudnia dyrektor wywiadu krajowego Evryl Gaines powiedział, że siły rosyjskie na Ukrainie poniosły szereg porażek - od problemów z morale po brak amunicji.

Pentagon uważa również, że ze względu na dużą intensywność użycia artylerii, Rosja jest zmuszona do korzystania z pocisków wyprodukowanych ponad 40 lat temu, które charakteryzują się dużą awaryjnością.