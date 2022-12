O reakcji prezydenta kraju na naruszenie przez północnokoreańskie drony przestrzeni powietrznej Korei Południowej mówi jeden z jego doradców, którego personaliów agencja Yonhap nie podaje.

Reklama

W poniedziałek nad Koreą Południową pojawiły się drony z Północy. Seul w reakcji na to podesłał myśliwce i śmigłowce i próbował - bezskutecznie - strącić drony. We wtorek południowokoreańska armia przeprosiła za to, że nie była w stanie zestrzelić bezzałogowych statków powietrznych wysłanych przez Północ.

O reakcji prezydenta na pierwszy taki incydent od 2017 roku opowiada agencji Yonhap jeden z doradców Yoon Suk Yeola. Z jego słów wynika, że w momencie, gdy nad Koreą Południową pojawiły się drony z Korei Północnej, Yoon miał powiedzieć "my też mamy drony" i nakazać wysłanie dwóch lub trzech dronów nad Koreę Północną.

- Nakazał nam wysłać do dwóch lub trzech dronów w odpowiedzi na każdego wysłanego przez Koreę Północną. Wydał też rozkaz, by zestrzelić drony (z Korei Północnej), jeśli będzie to konieczne - mówi doradca południowokoreańskiego prezydenta.

Reklama

W momencie, gdy nad Koreą Południową pojawiły się drony z Korei Północnej, Yoon miał powiedzieć "my też mamy drony"

Doradca odrzuca też oskarżenia opozycyjnej Partii Demokratycznej pod adresem prezydenta, że ten nie zareagował na incydent odpowiednio i nie zwołał w czasie jego trwania Rady Bezpieczeństwa Narodowego.



- To nie była sytuacja, by zwoływać posiedzenie RBN, to nie było potrzebne - twierdzi rozmówca agencji Yonhap. Jak dodaje doradca prezydenta ds. bezpieczeństwa narodowego, Kim Sung-han, często otrzymuje instrukcje od prezydenta i przekazuje je Kolegium Połączonych Szefów Sztabów.



Ostatecznie posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego zostało zwołane we wtorek.