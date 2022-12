Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 303 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski mówi, że podczas krótkiego pobytu w Polsce, w czasie powrotu z USA na Ukrainę, podziękował prezydentowi Andrzejowi Dudzie, Polakom i miastu-ratownikowi - Rzeszowowi, za to co robią dla Ukrainy.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy zaznaczył w wywiadzie, że jest "całkowicie usatysfakcjonowany" wynikami niedawnej wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Stanach Zjednoczonych. Dmytro Kułeba ujawnił, że strona amerykańska opracowała specjalny plan, by przekazywane Ukrainie baterie Patriot uzyskały gotowość operacyjną w mniej niż sześć miesięcy. Zazwyczaj odpowiednie szkolenie trwa do roku.

W rozmowie z AP szef ukraińskiej dyplomacji powiedział, że Ukraina zrobi wszystko, by w 2023 roku wygrać wojnę. Dodał, że dyplomacja zawsze odgrywa ważną rolę.

- Każda wojna kończy się w sposób dyplomatyczny - podkreślił Kułeba. - Każda wojna kończy się w wyniku działań na polu bitwy i przy stole negocjacyjnym - dodał.

Kułeba powiedział, że ukraiński rząd chciałby, aby szczyt pokojowy został zorganizowany do końca lutego.

- Organizacja Narodów Zjednoczonych mogłaby być najlepszym miejscem do zorganizowania tego szczytu, ponieważ nie chodzi o wyświadczenie przysług określonemu krajowi - mówił szef MSZ Ukrainy.

Pytany, czy do udziału w szczycie zaproszona zostałaby Rosja Kułeba odparł, że najpierw ten kraj musiałby na przykład zostać postawiony przed międzynarodowym trybunałem za zbrodnie wojenne. - Mogą zostać zaproszeni do tego kroku tylko w ten sposób - powiedział szef ukraińskiej dyplomacji.

O roli sekretarza generalnego ONZ António Guterresa Kułeba powiedział: - Udowodnił, że jest skutecznym mediatorem i skutecznym negocjatorem, a co najważniejsze, człowiekiem zasad, dlatego z zadowoleniem przyjęlibyśmy jego aktywny udział.

Jak podaje AP, minister spraw zagranicznych Ukrainy kolejny raz bez przekonania odniósł się do wypowiedzi rosyjskich władz o gotowości Rosji do negocjacji. - Regularnie mówią, że są gotowi do negocjacji, co nie jest prawdą, ponieważ wszystko, co robią na polu bitwy, świadczy o czymś przeciwnym - zaznaczył.