Koncern Meta, który jest właścicielem Facebooka, Instagrama i WhatsApp, zgodził się zapłacić 725 milionów dolarów, aby rozstrzygnąć pozew zbiorowy oskarżający firmę o umożliwienie Cambridge Analytica i innym stronom trzecim dostępu do prywatnych informacji o użytkownikach oraz wprowadzanie użytkowników w błąd co do swoich praktyk w zakresie prywatności.