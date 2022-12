Informację przekazał rzecznik Odeskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Serhij Braczuk, potwierdza ją także Marynarka Wojenna.



Reklama

Okręty przystosowane do przenoszenia systemów Kalibr mogą łącznie przenieść 20 pocisków. Jedna z jednostek to okręt podwodny.



Kalibr to rosyjski system uzbrojenia, w skład którego wchodzą przeciwokrętowe pociski manewrujące, pocisk manewrujący przeznaczony do zwalczania celów lądowych oraz torpedy do zwalczania okrętów podwodnych.

Marynarka Wojenna Ukrainy informuje też, że Rosja, wyłączając systemy automatycznej identyfikacji (AIS) na statkach cywilnych na Morzu Azowskim, narusza Międzynarodową konwencję o bezpieczeństwie życia na morzu (SOLAS) z 1974 r.