„Jurorzy rankingu eksplorują branże, które mają największe perspektywy, ale co ważniejsze, znajdują w Polsce przedsiębiorców, którzy im podołają” – czytamy we wstępie do rankingu „Liderzy Biznesu 2022”. Na pierwszym miejscu znalazł się Jakub Swadźba, twórca firmy Diagnostyka. Kolejny rok w gronie najlepszych jest Grzegorz Hajdarowicz, główny inwestor i Przewodniczący Rady Nadzorczej Gremi Media SA - 16 pozycja w zestawieniu. Wyboru dokonało jury złożone z 15 bankierów inwestycyjnych i doradców biznesowych.