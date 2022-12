Organizacja pozarządowa "Krymska Solidarność" informuje o przeszukaniach na swoim profilu na Facebooku.



Z wpisu wynika, że dwie osoby zostały aresztowane i zabrane w nieznanym kierunku.



Przeszukania miały miejsce w wiosce Miedwiediwka, w rejonie dżankojskim.



"W tym momencie wiadomo o przeszukaniach w domach trzech braci Achajewów. Bracia, Ernest i Marlen, zostali zabrani ze swoich domów w nieznanym kierunku.



- Około siódmej przyszli, zapukali do drzwi, weszli do domu, powiedzieli nam, aby oddać telefony. Zabrali nasze telefony, pytali do kogo dzwoniliśmy, kto mieszka w naszym domu... Zabrali nam laptop, paszporty i telefon. Powiedzieli, że muszą wszystko sprawdzić. Nie powiedzieli nic więcej - relacjonowała Esma, żona Ernesta Achajewa.



Ukrinform informował wcześniej 11 sierpnia, o przeszukaniach prowadzonych przez okupacyjne władze w domach Tatarów krymskich na okupowanym Krymie.



W sierpniu, w rejonie dżankojskim, doszło do eksplozji w miejscu tymczasowego składu amunicji.