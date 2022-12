Wskaźnik PMI dla przemysłu strefy euro wzrósł z 47,1 pkt w listopadzie do 47,8 pkt w grudniu. Średnio prognozowano, że się nie zmieni. Indeks dla sektora usług wzrósł natomiast z 48,5 pkt do 49,1 pkt. Oczekiwano jego wzrostu tylko do 48,6 pkt.