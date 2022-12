Igor Girkin (ps. Igor Striełkow), to pułkownik rezerwy Specnazu GRU, uczestnik wojny w Bośni i Hercegowinie po stronie Serbów jako ochotni, dowódca separatystów i minister obrony marionetkowej Donieckiej Republiki Ludowej do 2014 roku.



Został uznany winnym zestrzelenia samolotu Malaysia Airlines, lotu MH17, za co holenderski sąd w zakończonym w 2022 roku procesie skazał go zaocznie na dożywocie.



W nagraniu wideo zamieszczonym w sieci Girkin, aktywny bloger, nie po raz pierwszy ostro krytykuje dowodzących "specjalną operacja wojskową" w Ukrainie, z prezydentem Putinem i ministrem Szojgu na czele.



Zdaniem Girkina rosyjska armia przeszła do obrony strategicznej i stosuje bezsensowną taktykę w rodzaju budowy betonowych zasieków i rowów, które mają powstrzymać natarcie wojsk ukraińskich. taka dwukilometrowa fortyfikacja powstała w pobliżu tymczasowo okupowanego przez Rosjan miasta Hirske w obwodzie ługańskim.

Były pułkownik FSB ocenił, że "w ten sposób przegrywa się wojny, a swój kraj spłukuje się w toalecie”.

Według Girkina, jeśli wojna będzie się przedłużać, w Rosji zacznie narastać kryzys społeczno-polityczny podobny do tego, który doprowadził do rewolucji lutowej 1917 roku, a car Mikołaj II abdykował wśród powszechnego gniewu z powodu niepowodzeń Rosji w pierwszej wojnie światowej.

Pułkownik jest zdania, że rosyjski biznes już zaakceptował, że ta wojna będzie przegrana i jest "moralnie gotowy na zmianę reżimu". Według Girkina w przypadku klęski w tej wojnie w Rosji powstanie kontrolowany przez Zachód reżim, a republiki narodowe opuszczą federację.

Girkin nie widzi przesłanek do przejęcia inicjatywy przez armię rosyjską. - W wojsku panuje apatia, nie rozumieją, o co walczymy. Zmobilizowanym udziela się apatia – powtórzył kilka razy Girkini ocenił, że obecnie najlepszymi siłami rosyjskiej armii są najemnicy Grupy Wagnera, skupieni teraz na walkach pod Bachmutem.

Nie chce jednak chce wstąpić do oddziałów Grupy Wagnera, nie zna celów powstającej przy niej nadbudowy politycznej. - Boję się walczyć w strukturze, której cele są mi nieznane – powiedział Girkin.

Pułkownik-bloger nie wierzy w skuteczność nowej ofensywy z terytorium Białorusi, jeśli do niej dojdzie, bo Ukraina już czeka i jest gotowa do ataku w tym kierunku.

- Armia ukraińska będzie angażować tamtejsze wojska w trudne bitwy o znaczeniu lokalnym, wykorzystując zalesione i podmokłe tereny Polesia - uważa.

Girkin ostro potępił rozmowy o użyciu broni jądrowej. Jest przekonany, że doprowadzi to do katastrofy Rosji.Z zaatakował kierownictwo armii rosyjskiej, nazywając go absolutnie niekompetentnym.

- Ryba psuje się od głowy, a ta głowa jest absolutnie zgniła - powiedział.

Dodał, że niektórzy oficerowie na średnim szczeblu wojskowym otwarcie mówili o swoim niezadowoleniu z ministra obrony Siergieja Szojgu, a nawet z Putina. - Jakby to ująć - nie są do końca pochlebne - powiedział Girkin.

Sam ministra obrony określa znacznie dosadniej: - Na stanowisku ministra obrony mamy wyjątkową kombinację głupca, złodzieja i łajdaka, tępego jak korek.

Nagranie Girkina opisał białoruski portal "Nasza Niwa", w styczniu 2022 roku uznany w swoim kraju za "organizację terrorystyczną".