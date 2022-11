„Na polecenie prezydenta Rosji Władimira Putina, po jego powrocie z ostatniego szczytu OUBZ, rosyjski wywiad wojskowy może w najbliższych dniach podjąć próbę zrealizowania scenariusza obejmującego albo zamach na prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenkę, albo jego inscenizację, w celu ostatecznego zastraszenia tego ostatniego i skłonienia go do rozkazania swoim żołnierzom bezpośredniego zaangażowania się w wojnę na Ukrainie wraz z wojskami rosyjskimi” – pisze think tank.

Rosyjskie GRU rozważa scenariusz śmierci Łukaszenki i zastąpienia go przez sekretarza generalnego OUBZ Stanisława Zasa, „w pełni lojalnego wobec Rosji i znajdującego się pod kontrolą GRU”.

Zgodnie ze wspomnianym planem „Zas wkrótce ogłosi przystąpienie Białorusi do Rosji jako autonomicznego podmiotu, rzekomo w celu zapobieżenia zagrożeniu militarnemu Białorusi ze strony Ukrainy i Polski. Narracja propagandowa zostanie ponownie sfałszowana, twierdząc, że zamach na Łukaszenkę został zaplanowany przez Waszyngton”.

Może to świadczyć o podjęciu przez Moskwę próby uzyskania pełnej kontroli nad państwami członkowskimi OUBZ „poprzez zapewnienie ich integracji z Rosją lub zmuszenie ich do przyłączenia się do nowej wersji Związku Sowieckiego”.

„W obu scenariuszach, czy będzie to nieudany, czy udany zamach na Aleksandra Łukaszenkę, zostaną przedstawione sfabrykowane „dowody” na „zaangażowanie Ukrainy i Polski pod kierownictwem wywiadu NATO”, co będzie formalnym pretekstem do dalszego udziału wojsk białoruskich w operacjach bojowych na ziemi ukraińskiej” – czytamy w raporcie.

GRU skłania się ku scenariuszowi z zabójstwem Łukaszenki i mianowaniem Zasa, podają analitycy, powołując się na swoje źródła.

„Argumentem agencji jest to, że obecny białoruski przywódca zrozumie, kto tak naprawdę stoi za próbą oszustwa. Potem, dalej forsując antyukraińską i antyzachodnią retorykę, będzie dalej manewrował, unikając bezpośredniego udziału swojego kraju w działaniach wojennych na terytorium Ukrainy” – pisze think tank. „Prawdopodobnie Rosja dąży do połączenia obu armii pod jednym własnym dowództwem” – dodaje.

„Biorąc pod uwagę, że rosyjskie wojska są już rozmieszczone na Białorusi i wysyłane są tam grupy sabotażowe, istnieje duże ryzyko, że Łukaszenka straci urząd i zostanie zastąpiony przez rosyjskiego marionetkowego przywódcę w najbliższym czasie” – podkreśla raport. „Rosja najprawdopodobniej przeprowadzi na Białorusi akty zbrojnej prowokacji, aby zmusić Łukaszenkę do przystąpienia do wojny. Ale strach przed utratą władzy pozostanie dla niego kluczową przeszkodą w zrobieniu tego kroku”.