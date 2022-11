Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 264 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski w wieczornym wystąpieniu oświadczył, że w wyzwolonej w ostatnich dniach części obwodu chersońskiego udokumentowano 400 rosyjskich zbrodni wojennych.

Dekret o poborze do armii rosyjskiej obywateli rosyjskich posiadających obce obywatelstwo lub zezwolenie na pobyt za granicą podpisany przez Putina, został dziś opublikowany na stronie internetowej Kremla. Dekret zmienia Regulamin postępowania w służbie wojskowej Rosji.

Reklama

Dokument uprawnia do służby wojskowej w Siłach Zbrojnych FR w czasie pokoju „obywateli posiadających obywatelstwo (narodowość) państwa obcego lub zezwolenie na pobyt lub inny dokument potwierdzający prawo obywatela do stałego pobytu na terytorium państwa obcego a także obcokrajowców z prawem pobytu stałego (w Rosji - red)”.

Zgodnie z dekretem służbę wojskową po otrzymaniu wezwania do wojska pełnią też żołnierze, marynarze, sierżanci, którzy posiadają obce obywatelstwo lub zezwolenie na pobyt w Federacji Rosyjskiej.

Reklama

Wcześniej tylko Rosjanie posiadający wyłącznie obywatelstwo rosyjskie mogli być powoływani do służby wojskowej. Cudzoziemcy mieli i nadal mają możliwość pełnienia służby na podstawie umowy. Bezpaństwowcy będą też mogli służyć w armii rosyjskiej.

24 września Putin podpisał ustawę zezwalającą cudzoziemcom, którzy służyli w armii rosyjskiej, na uzyskanie obywatelstwa rosyjskiego w uproszczonej formie – bez konieczności posiadania zezwolenia na pobyt. Cudzoziemcy mogą uzyskać obywatelstwo rosyjskie, zawierając umowę z rosyjskimi siłami zbrojnymi na okres co najmniej jednego roku. Jeżeli przeżyją automatycznie zostaną Rosjanami.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Ponad 750 rosyjskich samolotów wojskowych na lotniskach wokół Ukrainy Rosja wykorzystuje wszystkie białoruskie lotniska do rozmieszczania swoich samolotów bojowych - MiG-31K, Su-30, Su-34, Su-35 i śmigłowców bojowych Ka-52 - informuje rzecznik ukraińskiego Dowództwa Sił Powietrznych, Jurij Ignat.

Rosyjscy posiadacze podwójnego obywatelstwa mieszkają głównie za granicą. Jeżeli dostaną tam wezwanie do armii, to najprawdopodobniej wyrzucą je do kosza. Czym to im teraz grozi? Nie będą mogli już wjechać do Rosji, odwiedzać krewnych, zarządzać swoimi rosyjskimi majątkami itp, bo będą ścigani za dezercję.

Posiadaczami podwójnych obywatelstw jest większość rosyjskich oligarchów, wielu wysokich urządników czy celebrytów.