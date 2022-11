Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 260 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Joe Biden oświadczył, że USA pomagając Ukrainie "nie wystawia czeku in blanco".

We wrześniu władze w Kijowie po raz pierwszy poinformowały zagranicznych partnerów, że Rosjanie wykorzystują w atakach lotniczych drony produkcji irańskiej. Sugerowano już wtedy, że Teheran przekazał je po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę.

Kilka miesięcy wojny spowodowały, że rosyjska armia musiała szukać broni za granicą wśród swoich sojuszników, w tym w Iranie.

Oprócz dronów, Rosja planuje zakup w Iranie rakiet balistycznych - przekazali CNN zachodni urzędnicy. Z ich relacji wynika, że Iran wysłał 450 dronów do Rosji i wyśle kolejne 1000 jednostek broni, w tym oczekiwane rakiety.

Rzecznik ukraińskich sił powietrznych powiedział, że pomimo ostatnich dostaw systemów obrony powietrznej od sojuszników, Ukraina nadal nie ma odpowiedniego sprzętu do obrony przed irańskimi rakietami.

"The Guardian" dotarł do jednego z dronów, który został w Kijowie rozebrany na części przez ukraiński wywiad wojskowy.

Na śmigle irańskiego drona Mohajer-6 widnieje data produkcji - luty tego roku. Ponieważ śmigło jest tylko jednym z wielu elementów potrzebnych do wykonania maszyny, data wskazuje, że dron został dostarczony po inwazji

Przedstawiciele ukraińskiego wywiadu, którzy brali udział w rozkładaniu dronów, powiedzieli, że ich jakość techniczna była zaskakująco dobra. - Myślimy, że rosyjscy specjaliści byli zaangażowani, ale to tylko teoria - mówią. - Albo Irańczycy pojechali (do Rosji - red.), albo pracują tam rosyjscy specjaliści - dodaje.

Chociaż dron Mohajer-6 nie posiada zewnętrznych oznaczeń wskazujących na to, że jest on produkcji irańskiej, elementy wewnątrz drona pokazane "Guardianowi" wydawały się mieć oznaczenia w języku perskim.

Mohajer-6 może wypuszczać rakiety i jest przeznaczony do wielokrotnego użycia. Pozostałe dwa analizowane drony, to tak zwane drony "kamikadze", ponieważ implodują i ulegają zniszczeniu przy uderzeniu. Nie miały one żadnych irańskich oznaczeń, ale podobnie jak Mohajer, zostały pokazane przez Iran na wielu wystawach broni.

Kilka komponentów użytych do wykonania dronów zostało wyprodukowanych przez zachodnie firmy. Materiały te nie znalazły się na liście mającej na celu kontrolę sprzedaży części, które mogą być wykorzystane przez wojska państw reżimowych objętych sankcjami, takich jak Iran. Co ciekawe, Iranowi udało się wyprodukować repliki wielu komponentów pierwotnie produkowanych na zachodzie, np. dokładną kopię znanego niemieckiego silnika.

Iran początkowo zaprzeczył doniesieniom, że przekazał Rosji drony. Jednak po dwóch miesiącach minister spraw zagranicznych Iranu Hossein Amir-Abdollahian przyznał, że Iran dostarczył Rosji niewielką liczbę dronów, ale miało do tego dojść przed rozpoczęciem inwazji.

W niedzielę prezydent Wołodymyr Zełenski stwierdził, że gdyby Iran nie dostarczał Rosji broni, świat "byłby teraz bliżej pokoju".