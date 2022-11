Wybory do Kongresu USA: Wybory do Senatu rozstrzygną się dopiero w grudniu?

Istnieje możliwość, że o tym, która z dwóch największych amerykańskich partii - Partia Republikańska czy Partia Demokratyczna - zdobędzie większość w Senacie, dowiemy się dopiero w grudniu. Stanie się tak, jeśli żaden z kandydatów do Senatu rywalizujących o mandat w Georgii nie uzyska poparcia na poziomie co najmniej 50 proc. plus 1 głosu.