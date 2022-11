Mariah Carey ogłosiła, że święta już blisko. Co roku zarabia dzięki nim fortunę

Nie zdążyliśmy jeszcze zapomnieć o Halloween, a Mariah Carey już ogłosiła początek sezonu świątecznego. Jej piosenka „All I Want for Xmas Is You” stała się symbolem świąt, czy tego chcemy, czy nie. Skąd ten fenomen świątecznego hitu Mariah Carey?