Rywalizacja w branży KEP (kurier, ekspres, paczka) nabiera rumieńców. Do liderujących na rynku InPostu i DPD dystansu nie chcą tracić pozostali rywale. Poczta Polska (PP) montuje właśnie nowy sorter w lubelskiej sortowni. Inwestycja warta niemal 40 mln zł ma być elementem strategii przesuwania akcentów w państwowej spółce z listów na paczki. Ale i DHL zamierza bić się o ten segment – gigant ogłosił właśnie, że do końca roku nad Wisłą ustawi kilkaset automatów do odbioru takich przesyłek, a docelowo zbuduje tu sieć kilku tysięcy maszyn.