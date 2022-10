Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 245 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski przekonuje, że im szybciej Ukraina zwycięży, tym mniej zła wyrządzi Rosja m.in. na Bliskim Wschodzie, gdzie współpracuje z Iranem.

ISW zwraca uwagę na wypowiedź Ramzana Kadyrowa, który wyraził niezadowolenie ze sposobu, w jaki Rosja zareagowała na ataki na terytorium Rosji.

Reklama

Według Kadyrowa, przywódcy Czeczenii, uważanego za przedstawiciela frakcji 'siłowików' (politycy z najwyższych szczebli władzy w Rosji, wywodzący się z wojska lub służb specjalnych, reprezentujący konserwatywne poglądy w kwestii bezpieczeństwa narodowego i przejawiający tendencje imperialistyczne), odpowiedź Rosji na ataki na jej terytorium przeprowadzane przez Ukrainę (w tym m.in. atak na Most Krymski) była "słaba" a Rosja musi "wymazać ukraińskie miasta z powierzchni ziemi".

"To wskazuje, ze rosyjski prezydent Władimir Putin nadal musi starać się obłaskawić prowojenny obóz" - oceniają analitycy ISW.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Doradca Zełenskiego zapowiada "najcięższe bitwy" o Chersoń Ołeksij Arestowycz, doradca szefa kancelarii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, spodziewa się, że zbliżają się "najcięższe bitwy" o kontrolę nad częściowo okupowanym przez Rosję obwodem chersońskim.

Reklama

Kadyrow - jak zauważa think tank - stwierdził też, że Rosja jest już zaangażowana w wojnę, a nie "specjalną operację wojskową" na Ukrainie, ponieważ ukraińska armia walczy na "rosyjskim terytorium" (chodzi o nielegalnie anektowane przez Rosję części Ukrainy - red.).



"Stwierdzenia Kadyrowa są pośrednią krytyką rosyjskiej kampanii ataków rakietowych przeciwko ukraińskiej infrastrukturze energetycznej i są zgodne z krytyką blogerów wojskowych, która pojawiła się w ostatnich dniach, po rozpoczęciu kampanii (ataków rakietowych) 10 października" - czytamy w analizie.

Tyrady Kadyrowa podkreślają także, że błędem Putina było anektowanie czterech ukraińskich obwodów przed osiągnięciem przez rosyjską armię ich granic administracyjnych Fragment analizy ISW

"ISW już wcześniej oceniała, że kampania rakietowa Putina raczej nie zadowoli prowojennego, nacjonalistycznego obozu w dłuższej perspektywie, ponieważ Putin nie może naprawić wielu słabości rosyjskiej kampanii wojskowej na Ukrainie, ani nie może zrealizować swoich maksymalistycznych obietnic" - podkreśla ISW.

"Tyrady Kadyrowa podkreślają także, że błędem Putina było anektowanie czterech ukraińskich obwodów przed osiągnięciem przez rosyjską armię ich granic administracyjnych, co stworzyło niejasność co do tego, gdzie zaczyna się 'rosyjskie terytorium'. ISW już wcześniej skazywało, że aneksja ukraińskich ziem prawdopodobnie ściągnie krytykę na kremlowską elitę, która zintensyfikuje się, gdy Putin zacznie tracić okupowane terytoria" - oceniają analitycy ISW.