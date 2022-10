Most drogowy wydaje się być przynajmniej częściowo sprawny, a most kolejowy nie doznał znaczących uszkodzeń konstrukcji według rosyjskich raportów, które ogólnie wydają się wiarygodne na podstawie dostępnych dowodów wideo - zauważa ISW.

Szef okupowanego Krymu Siergiej Aksionow oświadczył, że pozostały pas mostu drogowego jest otwarty dla samochodów i autobusów po rygorystycznej kontroli bezpieczeństwa, ale ciężarówki muszą poruszać się promem.

Zawalony pas mostu drogowego ograniczy rosyjskie ruchy wojskowe do czasu jego naprawy, zmuszając część rosyjskich sił do polegania przez pewien czas na połączeniu promowym. Siły rosyjskie prawdopodobnie nadal będą mogły transportować ciężki sprzęt wojskowy koleją. Rosyjscy urzędnicy prawdopodobnie zintensyfikują kontrole bezpieczeństwa wszystkich pojazdów przejeżdżających przez most, co spowoduje opóźnienia w ruchu rosyjskiego sprzętu wojskowego, personelu i zaopatrzenia na Krym - piszą analitycy.

Kreml prawdopodobnie nadal wskazuje rosyjskie Ministerstwo Obrony jako kozła ofiarnego winnego eksplozji mostu Kerczeńskiego i innych rosyjskich niepowodzeń wojskowych w celu odwrócenia winy Putina. Rosyjskie Ministerstwo Obrony do dnia dzisiejszego nie wydało oficjalnego oświadczenia w sprawie incydentu na moście. Rosyjska opozycyjna Meduza poinformowała, że Administracja Prezydenta rozesłała do rosyjskich środków masowego przekazu przewodnik, w jaki sposób należy zbagatelizować powagę zniszczeń mostu, i możliwe jest, że Kreml nakazał rosyjskiemu MON milczeć w sprawie sytuacja - pisze ISW.