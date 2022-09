Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 219 24 lutego rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, dziękuje za współpracę Polsce.

- Jampil jest nasz - mówi żołnierz na krótkim nagraniu, na którym stoi przed budynkiem zespołu szkół w mieście.

Zdobycie Jampila jest ważnym krokiem na drodze do zamknięcia w okrążeniu rosyjskich żołnierzy broniących miasta Łyman. W kotle w rejonie Łymania może znaleźć się kilka tysięcy żołnierzy.

Jeden z prorosyjskich kanałów w serwisie Telegram przyznaje, że Rosjanie wycofali się z Jampila do Łymania.



"Siły Zbrojne Ukrainy zdołały przełamać linie obronne Federacji Rosyjskiej i zmusiły rosyjskie jednostki do wycofania się w kierunku miasta" - czytamy na kanale użytkownika występującego pod nazwą "Rybar".



"Linia obronna Łymania skróciła się do administracyjnych granic miasta. Jeśli nie zostaną podjęte nadzwyczajne środki, by w najbliższej przyszłości przebić się do miasta i przerzucić tam znaczące rezerwy, wówczas miasto, wraz z jego obrońcami, upadnie i nic nie powstrzyma ukraińskich jednostek przed rozwinięciem ofensywy w głąb terytoriów rosyjskich" - pisze Rybar odnosząc się do terytorium obwodu donieckiego, okupowanego przez Rosję.