Właścicielka Hays Travel, jednej z największych sieci agencyjnej sprzedającej wycieczki w Wielkiej Brytanii, Irene Hays, zaapelowała do biur podróży, by zastanowiły się, co zrobić, aby klienci nie odwoływali tak łatwo wyjazdów. Przyzwyczajeni w czasie pandemii do większej elastyczności umów myślą, że mogą zrezygnować z nich w ostatniej chwili.