Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 219 24 lutego rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, dziękuje za współpracę Polsce.

ISW komentuje doniesienia strony ukraińskiej z 29 września zgodnie z którymi Białoruś przygotowuje się na przyjęcie nowo zmobilizowanych żołnierzy rosyjskiej armii.

Reklama

Ukraiński wywiad wojskowy podał w czwartek, że Białoruś ma przyjąć ok. 20 tysięcy zmobilizowanych w ramach częściowej mobilizacji Rosjan.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Uszkodzenie Nord Stream "zmienia naturę konfliktu na Ukrainie" Rosja w czwartek oświadczyła, że uszkodzenia gazociągów Nord Stream i Nord Stream 2 wydają się być wynikiem aktu "państwowego terroryzmu", tymczasem cytowany przez agencję Reutera przedstawiciel UE przekonuje, że sabotaż gazociągów "fundamentalnie zmienia naturę konfliktu na Ukrainie".

"Zastępca szefa Głównego Departamentu Operacyjnego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, Ołeksij Hromow, stwierdził, że są podejmowane działania mające powiększyć lotnisko w Łunińcu (50 km od granicy Białorusi z Ukrainą)" - czytamy w analizie.



Reklama

ISW podaje też, że niezależna białoruska organizacja Hajan donosi, iż rosyjskie myśliwce Su-30 pojawiły się na lotnisku w Baranowiczach.

Putin chce wykorzystać białoruskie terytorium do rozwoju rosyjskiego potencjału militarnego Fragment analizy ISW

"Te dane wskazują, że Rosja chce wykorzystać obiekty wojskowe Białorusi i infrastrukturę do przeszkolenia nowo zmobilizowanych Rosjan, ale jest niezwykle mało prawdopodobne, że są to wskaźniki rychłego włączenia się Białorusi (w wojnę) na Ukrainie po stronie Rosji" - czytamy w analizie.



ISW zauważa, że Hromow mówił, iż "nie ma sygnałów o formowaniu przez Rosjan grupy uderzeniowej w rejonie północnej granicy Ukrainy" co oznacza, że "Rosjanie raczej nie wykorzystają Białorusi jako zaplecza do ataków lądowych na Ukrainę".



Według ISW Władimir Putin chce "wykorzystać białoruskie terytorium do rozwoju rosyjskiego potencjału militarnego".

Think tank pisze też, że Aleksandr Łukaszenko "nie może sobie pozwolić" na to, by ponieść "wewnętrzne konsekwencje" zaangażowania Białorusi w wojnę na Ukrainie. Ponadto Rosja ma nie mieć obecnie możliwości "sformowania w krótkim czasie grupy uderzeniowej z jednostek znajdujących się na Białorusi".