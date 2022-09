18 września obchodzimy 250 rocznicę pierwszego rozbioru Polski. Wówczas notyfikowano oficjalne porozumienie rozbiorowe. To okazja, by znowu przyjrzeć się pojęciom narodu i patriotyzmu, które wciąż dzielą Polaków. Do czego dziś używane są te dwa pojęcia? Jak PiS wykorzystuje politykę historyczną? Dlaczego liberałowie odpuścili ten temat? Czy wybuch wojny w Ukrainie wypłynął na postawy patriotyczne Polaków? O tym z Esterą Flieger, publicystką historyczną, rozmawia Michał Płociński.