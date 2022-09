Do końca tego roku Ukraina ma ambitne plany spełnienia wszystkich siedmiu warunków postawionych przez Komisję Europejską przy przyznawaniu statusu kraju kandydującego i przystąpienia do negocjacji w sprawie członkostwa w UE - powiedział premier Denys Szmyhal podczas dorocznego spotkania Jałtańskiej Strategii Europejskiej (YES).