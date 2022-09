"Siły ukraińskie przebiły linie rosyjskie na głębokość do 70 km w niektórych miejscach i zdobyły ponad 3000 km2 terytorium w ciągu ostatnich pięciu dni od 6 września – więcej terytorium, niż siły rosyjskie zajęły we wszystkich operacjach od kwietnia" - pisze amerykański think tank w swoim najnowszym raporcie.

Eksperci szacują, że Ukraińcy prawdopodobnie zdobędą miasto Izium - o ile już go nie zdobyli - w ciągu najbliższych 48 godzin. I oceniają, że wyzwolenie Izium byłoby najważniejszym osiągnięciem militarnym Ukrainy od czasu wygrania bitwy o Kijów w marcu, wyeliminowania rosyjskiego natarcia w obwodzie donieckim i eliminacji znacznej liczby rosyjskich żołnierzy.

Analitycy zauważają, że sukcesy ukraińskiej kontrofensywy dokonują spustoszenia w rosyjskiej przestrzeni informacyjnej.

Dowódcy rosyjskiej armii odmawiają uznania porażki i przedstawiają wycofanie sił jako planowaną operację, ale telewizyjnym propagandystom brakuje argumentów na spójne wyjaśnienie tych wydarzeń.