Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 194 24 lutego Rosja dokonała pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę. Rzecznik Kremla oświadczył, że Viktor Orban, w czasie wizyty w Moskwie, nie przekazał żadnych wiadomości Władimirowi Putinowi. Premier Ukrainy rozmawiał z kanclerzem Niemiec o dostawach niemieckich czołgów dla ukraińskiej armii.

Podolak zwrócił się w mediach społecznościowych do mieszkańców terytoriów okupowanych, w tym także Półwyspu Krymskiego.

Zaapelował o przygotowanie schronów przeciwbombowych, zaopatrzenie się w wodę i żywność i naładowanie banków energii.

Podolak zwrócił się też do ludności, by stosowała się do zaleceń urzędników podczas akcji "deokupacyjnych", co prawdopodobnie oznacza działania wojenne związane z kontrofensywą Ukrainy.



Ukraińskie wojsko próbuje obecnie odzyskać dużą część południa kraju, w szczególności Chersoń.