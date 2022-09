Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 194 24 lutego Rosja dokonała pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę. Rzecznik Kremla oświadczył, że Viktor Orban, w czasie wizyty w Moskwie, nie przekazał żadnych wiadomości Władimirowi Putinowi. Premier Ukrainy rozmawiał z kanclerzem Niemiec o dostawach niemieckich czołgów dla ukraińskiej armii.

Główne "osie natarcia Rosji pozostają w Awdijiwce w pobliżu Doniecka i wokół Bachmutu" - przekazał wywiad wojskowy Wielkiej Brytanii.

Rosjanie nadal posuwają się tylko około 1 km na tydzień w kierunku Bachmutu.

"Celem politycznym operacji w Donbasie prawie na pewno pozostaje zabezpieczenie całej obwodu donieckiego, co umożliwiłoby Kremlowi ogłoszenie 'wyzwolenia' Donbasu. Z dużym prawdopodobieństwem siły rosyjskie wielokrotnie nie dotrzymywały terminów, aby osiągnąć ten cel" - poinformowano.

"Władze Ukrainy twierdziły, że siły rosyjskie mają obecnie rozkaz zakończenia tej misji do 15 września 2022 roku. Jest wysoce prawdopodobne, że siły te nie osiągną tego celu, co dodatkowo skomplikuje plany Rosji dotyczące przeprowadzenia referendów w sprawie przyłączenia okupowanych terenów do Federacji Rosyjskiej" - przekazali Brytyjczycy.