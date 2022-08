Wezwała, by nie wierzyć w "fałszerstwa Zachodu", że rzekomo naciskano na Rosję, by udostępniła inspektorom MAEA dostęp do elektrowni jądrowej w Zaporożu.



Rzeczniczka oświadczyła, że to Moskwa nalegała na taką kontrolę.

- Co więcej, uzyskała pełne zrozumienie od MAEA, jej dyrektora generalnego i od miesięcy nie szczędziła wysiłków, aby zorganizować tę wizytę - mówiła Zacharowa.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Polscy eksperci w składzie misji MAEA do Zaporoskiej Elektrowni Atomowej Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) ustaliła zespół ekspertów, którzy w przyszłym tygodniu udadzą się na misję do elektrowni jądrowej w Zaporożu - informuje "The New York Times".

Stwierdziła, że "pamięta" spotkania w tej sprawie szefa MSZ Siergieja Ławrowa z dyrektorem MAEA oraz liczne kontakty, rozmowy telefoniczne i osobiste spotkania" a także wysiłki dyplomatyczne skoncentrowane na organizacji kontroli.

Zacharowa dodała, że Moskwa jest przekonana, że kontrola MAEA "wreszcie się odbędzie", pomimo destrukcyjnych działań reżimu kijowskiego, wszystkich tych, którzy go popierają i tych, którzy "wykorzystują obiekt jądrowy jako zwykły instrument nawet nie szantażu, ale terroryzmu".

- Bo to, co reżim kijowski robi wokół elektrowni atomowej w Zaporożu, to terroryzm nuklearny - stwierdziła Zacharowa.