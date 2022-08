Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 180 24 lutego rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. Wiceszef MSZ Rosji wyraził wątpliwość czy dialog Rosji z USA, w sprawie broni strategicznej, zostanie wznowiony. Prezydent Wołodymyr Zełenski wykluczył możliwość dialogu z Rosją, jeśli w Mariupolu dojdzie do pokazowego procesu ukraińskich żołnierzy.

Most Antonowski został poważnie uszkodzony w wyniku ukraińskiego ostrzału 26 lipca - w efekcie przeprawa była nieprzejezdna dla pojazdów cywilnych.



Teraz, na swoim profilu na Facebooku Chłan napisał, że "siły zbrojne Ukrainy ponownie uderzają w Most Antonowski... Wyczerpujemy wroga w obwodzie chersońskim".



Jak podaje Ukrinform o eksplozjach w rejonie mostu Antonowskiego informują też lokalni mieszkańcy. Pojawiają się doniesienia o słupie dymu w pobliżu mostu.



Chłan przekazał, że z informacji z wielu źródeł wynika, że w obwodzie chersońskim ostrzelane zostały rosyjskie cele wojskowe.

"Informacje o eksplozjach napływają z różnych rejonów. Pozycje orków (pogardliwe określenie Rosjan - red.) zostały ostrzelane: w Nowej Kachowce, Tawrijśku, Małokachowce, Kachowce i Czornobajiwce. Czekamy na oficjalne dane" - poinformował Chłan.



Most Antonowski został oddany do użytku w 1985 roku. Łączy on Chersoń z lewym brzegiem Dniepru. Przed kilkoma dniami pojawiła się informacja, że po kolejnym ostrzale mostu Antonowskiego, który Rosjanie wykorzystują do zaopatrywania swoich wojsk w Chersoniu, rosyjski personel wojskowy zaczął opuszczać miasto.