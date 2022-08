Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 180 24 lutego rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. Wiceszef MSZ Rosji wyraził wątpliwość czy dialog Rosji z USA, w sprawie broni strategicznej, zostanie wznowiony. Prezydent Wołodymyr Zełenski wykluczył możliwość dialogu z Rosją, jeśli w Mariupolu dojdzie do pokazowego procesu ukraińskich żołnierzy.

- Sądzę, że wojna rozwinęła się zupełnie inaczej, niż Władimir Putin sobie wyobraził - mówił brytyjski generał.



- Jeśli cofniemy się o sześć miesięcy, do 24 lutego... To, o czym Putin myślał i to, czego spodziewały się media międzynarodowe, to błyskawiczne uderzenie z Białorusi na Kijów i obalenie prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, zmiana reżimu w Kijowie, zmiana rządu Ukrainy i w efekcie przejście Ukrainy pod kontrolę Rosji - tłumaczył gen. Dannatt.



- Oczywiście to się nie wydarzyło - dodał.



- To oznacza, że Rosjanie muszą przedefiniować to, co chcą osiągnąć - ocenił były głównodowodzący brytyjskiej armii.

- Tak, udało im się wyjść z powodzeniem z Krymu i ustanowić korytarz lądowy z Krymu, przez Mariupol, do Rosji. Ale to, na czym się głównie skupiają, to zajęcie dwóch obwodów w Donbasie, donieckiego i ługańskiego - stwierdził gen. Dannatt.

- Przez pewien czas ta maszynka do mięsa, poprzedzona ciężkim ostrzałem artyleryjskim, przynosiła pewne sukcesy. Ale to się już zmieniło. Zachód sprowadził (na Ukrainę) bardzo skuteczne zestawy artylerii dalekiego zasięgu, które odepchnęły Rosjan - ocenił.



Gen. Dannatt wyraził też przekonanie, że Ukraińcy mogą obecnie przeprowadzić skuteczny kontratak i odbić Chersoń.



- Oczywiście to nie stanie się przez pewien czas, ale to w końcu się wydarzy, prawdopodobnie jesienią - dodał. - W przypadku postępów kontrofensywy Ukraińców, Rosjanie będą musieli ograniczyć swoje ataki w Donbasie i wzmocnić rejon Chersonia. I wtedy, oczywiście, ostatecznie, dojdzie do uderzeń na Krym - ocenił.



- To nie jest to, co Władimir Putin miał na myśli sześć miesięcy temu i obawiam się, że przed nami jeszcze długa droga - podsumował.