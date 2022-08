Ambasada USA w Pradze poinformowała, że Czechy otrzymają osiem śmigłowców wojskowych firmy Bell, co - zdaniem czeskiego Ministerstwa Obrony - jest wyrazem uznania dla pomocy wojskowej udzielanej przez Czechy Ukrainie.

Śmigłowiec Bell UH-1Y Venom

Foto: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Mark Hays, Public domain, via Wikimedia Commons