Bez względu na to, gdzie jesteś - zarówno na terytorium Rosji, jak i za granicą - twój głos powinien popierać Ukrainę - mówił prezydent. - Im silniejsza będzie Ukraina, tym słabsza Rosja, a co za tym idzie, krócej ta wojna będzie trwać - dodał.

- Wszyscy w Ukrainie, wszyscy w wolnym świecie muszą zrobić wszystko, co w ich mocy i wszystko, co możliwe, aby Rosja i ci, którzy popierają wojnę, płacili coraz większą cenę za rosyjski terror państwowy - mówił prezydent. - Pracujemy nad nowymi sankcjami przeciwko Rosji i nad tym, by obywatele terrorystycznego państwa poczuli odpowiedzialność za to, co się dzieje.

- Ukraina i jej partnerzy zdobywają coraz więcej informacji o osobach bezpośrednio odpowiedzialnych za terror i tortury, za tak zwaną filtrację i deportację naszych obywateli, za grabieże; wszyscy ci zwyrodnialcy na pewno odpowiedzą za swoje czyny - podkreślił Zełenski.

Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział też, że do rozmowy na temat ograniczeń wizowych dla obywateli Rosji dołącza więcej krajów i polityków, co zdaniem Zełenskiego powinno ostatecznie doprowadzić do „odpowiednich” decyzji.

- Dziękuję wszystkim naszym obrońcom! Jestem wdzięczny wszystkim Ukraińcom – wszystkim tym, którzy trzymają się, pomagają innym, którzy wierzą w zwycięstwo i przybliżają je swoimi działaniami – jak tylko mogą. Każdy nowy dzień powinien przynieść Ukrainie nowy wynik - mówił prezydent Ukrainy.