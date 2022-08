– Apeluję do wszystkich krajów UE i G7 o zaprzestanie wydawania wiz Rosjanom. Prezydent Zełenski słusznie się tego domaga. Rosjanie przeważnie popierają wojnę przeciwko Ukrainie. Powinni zostać pozbawieni prawa do przekraczania międzynarodowych granic, dopóki nie nauczą się ich szanować – zwrócił się na TT do światowych przywódców szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba.

Zakazu wjazdu dla Rosjan ukraiński przywódca Wołodymyr Zełenski domagał się w poniedziałek w wywiadzie dla „The Washington Post”. – Najważniejsze sankcje to zamknięcie granic. Niech żyją w swoim własnym świecie, dopóki nie zmienią swojej filozofii – mówił.

Jego zdaniem zakaz wjazdu dla Rosjan mógłby obowiązywać „chociażby przez rok”. Co więcej, zaproponował też wyproszenie Rosjan, którzy już wcześniej otrzymali wizy i przyjechali np. na wczasy do państw UE czy Stanów Zjednoczonych.

– Roi się od przypadków, gdy osoby, które nie tylko popierają wojnę przeciwko Ukrainie, ale i uczestniczą w niej politycznie, informacyjnie i finansowo, regularnie odwiedzają Unię Europejską. To jest skrajnie niesprawiedliwa sytuacja. Dlatego powinno się wprowadzić zakaz wydawania wiz turystycznych Rosjanom – mówi „Rzeczpospolitej” Wołodymyr Fesenko, czołowy ukraiński politolog. – Zakaz nie powinien jednak dotyczyć tych Rosjan, którzy uciekają z kraju z powodów politycznych i proszą o status uchodźcy, bo to gwarantuje międzynarodowe prawo humanitarne – dodaje.

W czwartek granicę dla Rosjan jako pierwsza zamknęła Estonia. Zakaz dotyczy jednak tylko tych osób, którzy otrzymali wizy Schengen w estońskich placówkach dyplomatycznych w Rosji. Ale już z np. niemiecką, francuską, hiszpańską czy polską wizą mogą wjechać do kraju.

– Najpierw kłamią w państwowych stacjach telewizyjnych o „upadającej Europie” i wpisują kraje na listę „nieprzyjaznych”, a później jadą na plażę do Hiszpanii i na zakupy do Mediolanu – mówi „Rzeczpospolitej” Jewhenia Krawczuk, wiceprzewodnicząca rządzącej frakcji Sługa Narodu. Uważa, że do państw demokratycznych powinno się wpuszczać jedynie tych Rosjan, którzy uciekają przed reżimem Putina i ubiegają się o azyl.

Pomysł wprowadzenia zakazu wydawania wiz dla wszystkich Rosjan skrytykował wspierający Ukrainę Antywojenny Komitet Rosyjski, powołany przez m.in. Gariego Kasparowa, Michaiła Chodorkowskiego i Wiktora Szenderowicza. – To jednoznacznie posłużyłoby na korzyść Kremla – piszą w specjalnym oświadczeniu i twierdzą, że nie można zakazywać wjazdu do UE ludziom, którzy mają „antywojenne poglądy” i przez te poglądy mogą trafić na wiele lat do więzienia.

Przebywający obecnie w Polsce i krytykujący reżim Putina rosyjski fizyk prof. Władimir Ponomariow uważa, że zakaz wjazdu do UE dla wszystkich Rosjan byłby wodą na młyn rosyjskiej propagandy.

– Doskonale rozumiem powody takich propozycji Ukrainy, ale uważam, że byłoby to błędem. Kreml to wykorzysta w swoich interesach. Poza tym to uniemożliwi ucieczkę z Rosji przeciwnikom Putina. Bo przeważnie krytycy Kremla opuszczają dzisiaj kraj oraz młodzi, którzy nie widzą swojej przyszłości w Rosji, wielu wśród nich specjalistów z branży IT – tłumaczy nam Ponomariow. – Wprowadzenie takiego zakazu Kreml wykorzysta do mobilizacji społeczeństwa. W kraju wprowadzono totalną cenzurę i zakazano jakiejkolwiek krytyki władz. Opozycjoniści są za kratami albo za granicą – dodaje.

Z najnowszych badań rządowego Wszechrosyjskiego Centrum Badania Opinii Publicznej (FOM) wynika, że prawie 70 proc. Rosjan nigdy nie wyjeżdżało na wczasy za granicę. Zaledwie 9 proc. Rosjan deklaruje, że po raz ostatni kraj opuszczali ponad dziesięć lat temu. Jedynie 2 proc. respondentów w ciągu ostatniego roku podróżowało za granicę.

Po wybuchu wojny rosyjskie linie lotnicze zostały całkowicie wyproszone z zachodnich stolic. Ratunkiem dla podróżujących obywateli rosyjskich jest głównie lotnisko w Stambule w Turcji – stamtąd mogą dotrzeć do każdego zakątka świata.