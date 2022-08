- W ciągu ostatnich kilku tygodni Rosjanie przeprowadzili szkolenie w Iranie w ramach umowy o przekazaniu dronów z Iranu do Rosji - powiedział CNN amerykański urzędnik. Urzędnik powiedział, że informacje o szkoleniu został niedawno odtajniony.

Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 168 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski przekonuje, że wojna Rosji z Ukrainą musi zakończyć się wyzwoleniem Krymu przez Ukrainę.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział w zeszłym miesiącu, że Rosja "nie ma żadnego komentarza w tej sprawie", gdy została zapytana przez reporterów o drony.

Stacja CNN w ubiegłym miesiącu informowała, że rosyjska delegacja odwiedziła lotnisko w centralnym Iranie co najmniej dwa razy od czerwca, aby sprawdzić drony zdolne do przenoszenia broni.

Iran rozpoczął prezentację dronów Shahed-191 i Shahed-129 na lotnisku Kashan na południe od Teheranu w czerwcu.

Oba typy dronów są zdolne do przenoszenia precyzyjnie naprowadzanych pocisków. USA wierzą, iż Iran zamierza sprzedać Rosji setki dronów, które Rosja może wykorzystać na Ukrainie.

Niemcy wysyłają na Ukrainę kolejne Gepardy Władze Niemiec poinformowały o zwiększeniu liczby przeciwlotniczych pojazdów Gerpard, które trafiły na wyposażenie ukraińskiej armii.

Ukraińskie wojsko wykorzystuje przede wszystkim wyprodukowane w Turcji bezzałogowe statki powietrzne Bayraktar do niszczenia rosyjskich stanowisk dowodzenia, czołgów i systemów rakietowych ziemia-powietrze, podczas gdy Rosjanie używają dronów własnej produkcji Orłan-10.

Rosjanie mają problemy z uzupełnieniem zapasów, co skłoniło ich do zwrócenia się do Iranu po sprzęt - uważa Waszyngton. Amerykańscy urzędnicy twierdzą również, że rozwijające się relacje między Iranem a Rosją są przykładem na to, dlaczego USA muszą utrzymać swoją obecność i wpływy na Bliskim Wschodzie.

Ukraina prosi USA o dostarczenie potężniejszych uzbrojonych dronów, takich jak Gray Eagle, ale Stany Zjednoczone niechętnie podchodzą do tej kwestii, ponieważ obawiają się, że Rosja mogłaby to odebrać jako zbytnią eskalację.