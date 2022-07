Państwa, na których rosyjskie ludobójstwo na Ukrainie nie robi wrażenia, zarabiają coraz więcej na eksporcie do Rosji towarów objętych sankcjami. Turcja jest jedynym krajem, który zwiększył dostawy do Rosji. W czerwcu Turcja sprzedała Rosji najwięcej towarów od co najmniej 12 lat. Miesięczny eksport osiągnął wartość 791 mln dolarów. To półtora raza więcej w ujęciu rocznym.