Zełenska rozpoczęła swoje wystąpienie od przypomnienia ofiar rosyjskiej inwazji, w tym czteroletniej Lizy, która zginęła po ataku rakietowym na cywilne obiekty w Winnicy. - Dla Rosji to są igrzyska śmierci, polowanie na pokojowo nastawionych ludzi w pokojowo nastawionych miastach Ukrainy. Oni nigdy nie transmitują tych wiadomości, dlatego ja wam to pokazuję - tłumaczyła.

Reklama

- Jesteśmy szczerze wdzięczni, że Stany Zjednoczone wspierają nas w walce o nasze wspólne wartości – ludzkie życie i niezależność. Bardzo nam pomagacie. Podczas gdy Rosja zabija, Ameryka ratuje. I powinniście o tym wiedzieć. Dziękuję – podkreśliła pierwsza dama.

Jednocześnie Zełenska zwróciła uwagę, że „wojna jeszcze się nie skończyła, a terror trwa nadal”. - Wzywam was w imieniu tych, którzy zostali zabici, tych, którzy stracili kończyny i zostali okaleczeni. W imieniu tych, którzy żyją i czekają na powrót rodzin z linii frontu. Proszę was o to, o co nigdy nie chciałam prosić. Proszę was o broń. O broń, która nie będzie wykorzystywana, by prowadzić wojnę na czyimś terenie, ale by ratować życie w naszej ojczyźnie - mówiła.

Zaznaczyła, że ​​prosi też o wyposażenie Ukrainy w systemy obrony powietrznej „aby rakiety nie zabijały dzieci w wózkach, żeby nie niszczyły pokojów dziecięcych i całych domów”.

Reklama

Zełenska zauważyła, że Stany Zjednoczone wiedzą, czym są ataki terrorystyczne i zawsze dążyły do ​​pokonania terroryzmu. - Pomóżcie nam powstrzymać terror skierowany przeciw Ukraińcom. Będzie to nasze wspólne, wielkie zwycięstwo w imię życia, wolności i pogoni za szczęściem każdej rodziny. O to was teraz proszę, o to prosi was mój mąż. (Prosimy - red. ) nie jako prezydent, nie jako para prezydencka, ale jako rodzice - powiedziała.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Ukraińcy zamkną miasto, by "wyłapać kolaborantów i zdrajców" Witalij Kim, gubernator obwodu mikołajowskiego zapowiedział, że w najbliższym czasie Mikołajów zostanie zamknięty, by służby mogły w tym czasie zatrzymać kolaborantów i zdrajców.

- Chcemy, aby każdy ojciec i każda matka mogli powiedzieć swojemu dziecku: śpij spokojnie – nie będzie ataków, nie będzie nalotów rakietowych. Czy to za duże życzenie? - pytała Zełenska.

Żona prezydenta Wołodymyra Zełenskiego przebywa z wizytą w Waszyngtonie na zaproszenie Jill Biden, pierwszej damy USA.