W ocenie brytyjskiego Ministerstwa Obrony, Most Antonowski nad Dnieprem, który został zaatakowany we wtorek przez siły ukraińskie, prawdopodobnie nadal nadaje się do użytku.

"Jest wysoce prawdopodobne, że most pozostaje zdatny do użytku, jest to kluczowa słabość sił rosyjskich" - dodało ministerstwo.

"Jest to jedna z zaledwie dwóch drogowych przepraw przez Dniepr, za pomocą których Rosja może zaopatrywać lub wycofywać swoje siły na terytorium, które zajęła na zachód od rzeki" - czytamy w raporcie.

Dolny bieg Dniepru stanowi naturalną barierę, a szerokość rzeki na tym obszarze wynosi średnio 1000 metrów.

Kontrola nad przeprawami przez Dniepr prawdopodobnie stanie się kluczowym czynnikiem dla wyniku walk w regionie - uważają Brytyjczycy