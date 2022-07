Fragment przechwyconej rozmowy został opublikowany w czwartek przez Agencję Wywiadu. Z relacji rosyjskiego żołnierza wynika, że armia, która bierze udział w ataku na Ukrainę, jest coraz bardziej świadoma, że sytuacja na froncie odbiega od propagandowego przekazu Kremla.

Reklama

Rosjanin skrytykował sytuację w armii. Skarży się na prowizoryczne działania dowódców, co prowadzi do dużej liczby strat wśród żółnierzy.

- Chłopaków, z którymi jeździłem, już nie ma - mówi. - z naszego plutonu zostały 3 osoby... ze wszystkimi, którzy jeździli nie jest dobrze… albo ranni, albo ciężko ranni - dodaje.

Żołnierz przekazał, że w jego oddziale doszło do sytuacji, gdy zastępca dowódcy "zgubił" jednego żołnierza. Otwarcie zniechęca do zaciągania się do armii.

Reklama

- Jeśli u ludzi obudził się heroizm…, niech jeżdżą tam… wtedy pogadamy - powiedział.