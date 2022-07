- Są teraz spięci z powodu Mostu Krymskiego. Jest on bardzo starannie strzeżony. Treningi odbywają się tam prawie codziennie. Liczba systemów obrony powietrznej, które zostały rozmieszczone w celu ochrony tej konstrukcji jest szalona - powiedział Daniłow.

- To mówi nam, że traktują broń, którą nasze wojska już mają całkiem poważnie. Traktują nas bardzo poważnie, a tego jeszcze nie widzieliśmy - dodał.

Most krymski liczy ok. 4,5 km. Kosztował ok. 3,6 mld dolarów. Łączy on okupowany przez Rosjan od 2014 Krym z Półwyspem Tamańskim, nad Cieśniną Kerczeńską.

Po inwazji Rosji na Ukrainę pojawiły się spekulacje, że Ukraińcy mogą dokonać ataku na most, który do 24 lutego był jedynym lądowym połączeniem okupowanego Krymu z terytorium Rosji.

Daniłow w kwietniu zapowiadał, że ukraińska armia przeprowadzi atak na most, jeśli tylko pojawi się taka możliwość.

16 czerwca rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow podkreślał, że bezpieczeństwo Mostu Krymskiego, który łączy okupowany przez Rosję półwysep z Krajem Krasnodarskim w Rosji, jest gwarantowane przez wojsko.