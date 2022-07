"Stany Zjednoczone, za pośrednictwem Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego (USAID) we współpracy z Departamentem Skarbu USA, przekazały rządowi Ukrainy dodatkowe 1,7 miliarda dolarów, w ramach zobowiązań prezydenta Bidena do zapewnienia Ukrainie bezpośrednich środków budżetowych.Ten wkład był możliwy dzięki hojnemu, ponadpartyjnemu wsparciu Kongresu" - czytamy w oświadczeniu USAID.

Dodatkowe środki zapewnione przez Stany Zjednoczone za pośrednictwem Banku Światowego złagodzą dotkliwy deficyt budżetowy spowodowany brutalną wojną Putina i zapewnią rządowi ukraińskiemu możliwość dalszego działania i reagowania na krytyczne potrzeby, w tym świadczenia podstawowych usług, takich jak opieka zdrowotna, wypłacanie wynagrodzeń pracownikom służby zdrowia.

Do tej pory USAID przekazała rządowi Ukrainy bezpośrednie wsparcie budżetowe w wysokości 4 miliardów dolarów. Zasoby te pomogły rządowi ukraińskiemu w dalszym wykonywaniu podstawowych funkcji – na przykład utrzymywanie przepływu gazu i energii elektrycznej do szpitali, szkół i innej infrastruktury krytycznej, wspieranie dostaw pomocy humanitarnej dla obywateli oraz dalsze wypłacanie wynagrodzeń urzędnikom służby cywilnej i nauczycielom.

Według szacunków Banku Światowego wojna, która rozpoczęła się inwazją Rosji na jej byłego sowieckiego sąsiada w lutym, może spowodować kurczenie się ukraińskiej gospodarki nawet o 45 procent w 2022 roku.

Kraj ma obecnie deficyt budżetowy, który rośnie o 5 miliardów dolarów każdego miesiąca, pogłębiany przez niemożność pozyskania funduszy lub dostępu do finansowania na rynkach zewnętrznych.

Wiktor Laszko, minister zdrowia Ukrainy, powiedział, że płacenie pensji pracownikom służby zdrowia z miesiąca na miesiąc staje się coraz trudniejsze z powodu zniszczeń infrastruktury medycznej w kraju - pracownicy służby zdrowia, którzy pozostają na Ukrainie, wykonują swoją pracę w tragicznych okolicznościach.

"1,7 mld USD to nie tylko kolejne wsparcie finansowe; to inwestycja, która przybliża nas o krok do zwycięstwa" - napisał Laszko.