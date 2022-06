Ministerstwo Obrony Litwy podało w oświadczeniu, że wśród poszkodowanych znalazły się bezpieczne sieci wykorzystywane przez instytucje państwowe.

Reklama

Resort ostrzega, że tego typu ataki, o podobnej lub większej intensywności, będą kontynuowane w nadchodzących dniach, zwłaszcza w sektorach transportowym, energetycznym i finansowym.

Wśród poszkodowanych znalazły się też bezpieczne sieci wykorzystywane przez instytucje państwowe.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Hakerzy z Rosji próbowali przeprowadzać ataki w czasie Eurowizji Włoska policja udaremniła ataki hakerskie przeprowadzane 10 maja, w czasie półfinału Eurowizji i 14 maja, w czasie finału konkursu, który w tym roku odbywał się w Turynie - poinformowały w niedzielę włoskie władze.

Do ataku na litewskie instytucje przyznała się grupa rosyjskich hakerów "Killnet". Ma to być odpowiedź na decyzję Wilna dotyczącą blokady tranzytu towarów do Kaliningradu.



Reklama

"Killnet" to powstała w marcu 2022 grupa hakerów powiązana z Putinem, która wypowiedziała wojnę państwom pomagającym Ukrainie



Mają na koncie m.in. cyberataki na strony internetowe rządów Mołdawii i Czech, na włoski Automobile Club i rządową agencję Istituto Superiore di Sanità.

"Killnet" są podejrzewani o próbę zablokowania strony internetowej Konkursu Piosenki Eurowizji podczas występu Ukrainy